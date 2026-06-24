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"Histórias da Linha de Sintra" distinguido com prémio AMI-Jornalismo Contra a Indiferença
O programa da RTP África "Histórias da linha de Sintra" recebeu o Prémio AMI-Jornalismo Contra a Indiferença.
A série documental de oito episódios, com autoria e guião de Felipe Calheiros, jornalista da RTP, foca-se na vida quotidiana das comunidades afrodescendentes que habitam nos arredores de Lisboa.
O projeto afasta-se das estações de comboio e foca-se nas ruas, nas casas e nas dinâmicas de associações locais que procuram dinamizar a zona.O Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença distingue anualmente reportagens nas categorias de Imprensa, Multimédia, Rádio e Televisão, incentivando os profissionais de comunicação a abordar questões de exclusão social e Direitos Humanos.