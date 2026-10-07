Histórico. Foi o setembro mais quente dos últimos 95 anos em Portugal



O segundo registo das temperaturas máxima e média mais altas desde 1931 remonta a 2018. A temperatura mínima de 15,79 graus Celsius, por sua vez, foi a quarta mais alta desde os registos de 1931. Em 1987, registou-se a temperatura mínima mais alta, com 16,78 graus Celsius.



No que toca à precipitação, falamos do quinto mês mais seco desde 2000, correspondendo apenas a 30 por cento do total acumulado que se esperaria para o fim do verão e chegada do outono.





(Com Lusa)

"O mês ficou marcado por valores de temperatura do ar significativamente acima do normal e por um total de precipitação abaixo do normal em grande parte do território continental", avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no boletim climatológico do último mês.Em setembro,, considerados pelo IPMA.Alcácer do Sal registou, a 3 de setembro, o valor mais alto da temperatura máxima ao longo do mês, atingindo os 44,2 graus Celsius., uma variação de mais de 2.91 em relação aos últimos 20 anos.