Hoje é dia de reflexão antes das eleições legislativas de domingo

Mas há algumas dúvidas sobre a utilidade deste dia.

Por exemplo, os eleitores que votaram antecipadamente não tiveram direito às mesmas 24 horas para pensarem.



Uma proibição num mundo onde é difícil controlar, por exemplo, as redes sociais.



Em 2014, a Comissão Nacional de Eleições pronunciou-se especificamente sobre o Facebook....

Estipulou que as páginas públicas não podem registar qualquer ação de propaganda praticada após as 00h00 da véspera da eleição".



A proibição de propaganda eleitoral no dia da eleição ou no anterior está consagrada na Lei.



Tem uma punição de prisão até seis meses, havendo também lugar a multa.