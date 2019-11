Hoje várias escolas públicas estão encerradas contra a falta de funcionários

Em Vila Nova de Gaia, a associação de pais da Escola Básica Manuel António Pina, em Oliveira do Douro, promove uma concentração, em defesa da contratação de assistentes operacionais.Na região Centro há greve na Escola Básica de Aradas, em Aveiro, e também no Agrupamento de Escolas Correia Mateus, em Leiria.Na cidade de Lisboa, no Parque das Nações, também está em curso um protesto do pessoal não-docente do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, onde se encontra o repórter da Antena 1 Pedro Guilherme.

O ministro da Educação falou esta segunda-feira sobre o cenário que se vive em algumas instituições de ensino, de norte a sul do país.





Tiago Brandão Rodrigues responsabilizou as escolas pela demora no início do processo de contratação de funcionários.A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou uma greve para o dia 29 deste mês, em protesto contra a "falta crónica" de funcionários nas escolas.