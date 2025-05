Homem de 29 anos é o ferido grave na queda de aeronave em Alcácer do Sal

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o homem foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A aeronave colidiu com cabos de média tensão, o que provocou um incêndio, entretanto extinto, segundo fonte do comando sub-regional.

Foram necessárias operações de desencarceramento da vítima, adiantou.

O acidente ocorreu na Herdade da Terça, tendo o alerta sido dado às 17:43, de acordo com o comando sub-regional.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.