Homem detido por abuso sexual em Lisboa

Em comunicado, a PJ refere que a investigação teve origem numa comunicação da Polícia de Segurança Pública (PSP), na sequência da ida da vítima ao hospital, por existirem indícios de ter sido agredida sexualmente.

De acordo com a PJ, a vítima conheceu o suspeito num bar em Lisboa, através de amigos em comum, tendo no passado domingo voltado a encontrar-se no mesmo contexto, tendo transportado a mulher em alegado estado de embriaguez, na viatura TVDE que opera.

"Ao recuperar a consciência, a vítima apresentava indícios de ter sido sexualmente agredida, facto que veio a ser confirmado em contexto hospitalar, após sujeição a perícias", indica a PJ.

No âmbito da investigação, a PJ realizou buscas e deteve o suspeito, que já tinha antecedentes por crime de condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de drogas ou substâncias psicotrópicas.

"Foi ainda apurado a produção de vídeos do crime cometido, que o arguido utilizaria para constranger a vítima a omitir a denúncia.

O homem, que é suspeito de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, coação e ainda de gravações e fotografias ilícitas, será presente a primeiro interrogatório de arguido tendo em vista a aplicação de medidas de coação.