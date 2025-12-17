Homem detido por abuso sexual em Lisboa
Um homem de 29 anos foi detido hoje em Lisboa por suspeita de crimes de abuso sexual sobre uma mulher de 21 anos que se encontrava alegadamente em estado de embriaguez, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ refere que a investigação teve origem numa comunicação da Polícia de Segurança Pública (PSP), na sequência da ida da vítima ao hospital, por existirem indícios de ter sido agredida sexualmente.
De acordo com a PJ, a vítima conheceu o suspeito num bar em Lisboa, através de amigos em comum, tendo no passado domingo voltado a encontrar-se no mesmo contexto, tendo transportado a mulher em alegado estado de embriaguez, na viatura TVDE que opera.
"Ao recuperar a consciência, a vítima apresentava indícios de ter sido sexualmente agredida, facto que veio a ser confirmado em contexto hospitalar, após sujeição a perícias", indica a PJ.
No âmbito da investigação, a PJ realizou buscas e deteve o suspeito, que já tinha antecedentes por crime de condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de drogas ou substâncias psicotrópicas.
"Foi ainda apurado a produção de vídeos do crime cometido, que o arguido utilizaria para constranger a vítima a omitir a denúncia.
O homem, que é suspeito de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, coação e ainda de gravações e fotografias ilícitas, será presente a primeiro interrogatório de arguido tendo em vista a aplicação de medidas de coação.