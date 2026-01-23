País
Homem detido por crimes de pornografia de menores em Sintra
Um homem de 38 anos foi detido hoje em flagrante delito por suspeita da prática do crime de pornografia de menores, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, informou a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ adianta ter efetuado uma busca domiciliária na qual foram apreendidos equipamentos tecnológicos utilizados pelo suspeito, centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.
O detido será presente no sábado a tribunal para efeitos de aplicação das medidas de coação.