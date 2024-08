Homem detido por crimes de violação e chantagem a mulheres nas redes sociais

A PJ adianta, em comunicado, que o arguido utilizava as redes sociais para abordar as vítimas, combinando subsequentes encontros de teor sexual, no decurso dos quais fazia gravação de imagens para, mais tarde, coagir as vítimas a novos atos sexuais, sob ameaça de divulgação junto de familiares e amigos.

De acordo com a PJ, "os factos levaram ao internamento de duas das vítimas".

Além das quatro vítimas já identificadas, a investigação conduzida pela Diretoria do Norte não descarta a hipótese de existirem mais vítimas.

O homem será hoje presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.