Homem detido por crimes sexuais contra quatro crianças em Sintra

"Os factos, praticados em contexto de vizinhança, na localidade de Belas, em Sintra, terão ocorrido entre 2022 e 2025, sendo as vítimas crianças atualmente de quatro, 10, 11 e 16 anos", indica a PJ em comunicado, adiantando que os investigadores não afastam a hipótese de existirem mais vítimas.

Segundo a PJ, a "investigação iniciada a partir da revelação realizada por duas menores, junto de pessoa da sua confiança, permitiu a recolha de sólidos elementos probatórios que determinaram a detenção do suspeito".

O detido, que é suspeito de crimes de abuso sexual de crianças agravado e importunação sexual, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.