Homem detido por roubo, sequestro e posse de arma em Vila Nova de Gaia

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem foi detido após uma denúncia que dava conta de um suspeito que se encontrava a fazer compras num estabelecimento comercial na freguesia de Caneças, que transportava uma arma branca, motivo pelo qual foi detido.

Após uma revista, a guarda verificou que o homem tinha em sua posse cartões de multibanco, um telemóvel e um veículo registados em nome de terceiros, bem como artigos avaliados em 1.103,10 euros.

Face aos seus antecedentes criminais contra o património, foi desencadeada uma investigação para apurar a proveniência dos bens.

"As diligências policiais permitiram concluir que o suspeito tinha criado uma conta falsa em redes sociais, com o objetivo de atrair a vítima, um homem de 69 anos, tendo-a ameaçado com recurso a uma arma branca", refere a GNR.

De acordo com a guarda, o suspeito coagiu a vítima a entregar os seus cartões bancários, o telemóvel, 140 euros em numerário e a viatura, mantendo-a sequestrada na habitação do suspeito enquanto cometia o ilícito.

O homem, referenciado por diversos crimes contra o património, nomeadamente furtos e roubos, e já condenado a várias penas de prisão por ilícitos da mesma natureza, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.