Homem detido por suspeitas de agredir e violar companheira

Em comunicado, a PJ referiu que o arguido, de 42 anos, e a mulher começaram um relacionamento em 2013 passando, um ano depois, a viver em união de facto.

O casal teve dois filhos e, a partir do nascimento do segundo em 2019, o homem terá começado a ter, com frequência e sob o efeito de álcool, comportamentos violentos e ofensivos a nível físico, psicológico e sexual com a companheira, especificou.

A PJ explicou que o casal passou, a partir de 2020, a dormir em quartos separados, apesar de continuar a partilhar a mesma casa.

Mas, apesar de dormirem em quartos diferentes, o suspeito forçou a companheira a ter relações sexuais não desejadas e continuou a insultá-la e agredi-la, salientou.

Em 2023, a vítima acabou por apresentar queixa contra o companheiro por violência doméstica.

O detido, com antecedentes criminais por crimes contra a liberdade pessoal e a propriedade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.