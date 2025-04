Homem detido por violência doméstica contra a ex-companheira na Marinha Grande

Em comunicado, a PSP de Leiria explicou que a detenção ocorreu na noite de 25 de abril, depois desta força policial ter sido chamada a um estabelecimento de restauração, onde ocorriam desacatos.

"No local, a patrulha da PSP foi contactada por uma mulher que se encontrava na esplanada do estabelecimento na companhia de um amigo, referindo que se cruzara no mesmo espaço com o seu ex-companheiro. Ao vê-la acompanhada, não terá gostado, ameaçando-a de que a iria perseguir para onde quer que fosse", referiu.

Segundo a PSP, esta situação causou "bastante medo e pânico" na mulher, em virtude dos antecedentes violentos do seu antigo companheiro.

Depois de revistado, a PSP apreendeu ao homem de 55 anos "uma navalha com cerca de 18 cm de comprimento".

"Não se coibindo da presença dos polícias, o ex-companheiro da vítima proferiu várias ameaças contra a integridade física da referida mulher, facto que originou a sua imediata detenção pela prática do crime de violência doméstica em flagrante delito", acrescentou.

O homem foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação o termo de identidade e residência, bem como a obrigação de apresentação periódica no posto policial.

Ficou ainda sujeito à obrigação de afastamento do local em que a vítima se encontre; obrigação de se sujeitar a consulta médica de despistagem de dependência aditiva e de especialidade psiquiátrica e de sujeitar-se aos tratamentos que lhe forem prescritos.