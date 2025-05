Homem e mulher do concelho de Oliveira do Barro desaparecidos desde segunda-feira

De acordo com a mesma fonte, na segunda-feira foi dado o alerta para o desaparecimento da mulher, residente no concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

"Na sequência dessa situação e de algumas diligências, apurou-se que ela poderia estar com um senhor que também não conseguimos localizar. O caso acabou por passar para a alçada da Polícia Judiciária", esclareceu.

Na sequência do desaparecimento deste homem, que vivia com a mãe, "esta teve de ser colocada numa IPSS [instituição particular de solidariedade social]".

À agência Lusa, a GNR de Aveiro disse também que, durante a madrugada de hoje, deflagrou um incêndio num anexo da habitação do homem de 50 anos.

"Houve um incêndio numa espécie de armazém, anexo à casa, onde existia lenha e alguns equipamentos agrícolas", referiu.