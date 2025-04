Homem em prisão domiciliária por abusos sexuais a adolescente em Alenquer

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o homem vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica e termo de identidade e residência, e está proibido de manter contactos, por qualquer meio, com a vítima e testemunhas, disse à agência Lusa fonte oficial do tribunal.

As medidas aplicadas pelo juiz de Instrução Criminal são tidas como "proporcionais e adequadas ao fim visado".

O arguido é suspeito de 21 crimes de abuso sexual de crianças, sendo um deles agravado.

O homem foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária, que no dia anterior desencadeou uma investigação urgente, na sequência de uma denúncia feita pela escola que a menor frequenta, no concelho de Alenquer e distrito de Lisboa.

Vítima e arguido conheceram-se através de uma rede social, em dezembro de 2024, na qual o homem se fez passar por mais novo do que na realidade é, refere a PJ em comunicado.

Após conversações `online` frequentes, ambos passaram a encontrar-se, "com o arguido, residente noutro distrito, a deslocar-se ao encontro da vítima, três a quatro vezes por semana, vindo os abusos sexuais de relevo a ocorrer na zona da residência da menor".

O homem foi detido quando se preparava para ir ao encontro da menor.