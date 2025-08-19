Homem foi morto em Sines baleado por por outro que está em fuga

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à agência Lusa que o alerta para esta ocorrência envolvendo disparos, numa rua junto ao Mercado Municipal de Sines, foi dado às 09:27 de hoje.

"O óbito do homem atingido com tiros de arma de fogo foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano", situado no concelho vizinho de Santiago do Cacém, acrescentou a fonte.

Também à Lusa, fonte da GNR confirmou que o homicídio aconteceu "na praceta do mercado municipal", quando "um indivíduo realizou disparos com uma caçadeira", fazendo uma vítima mortal.

O alegado homicida "está em fuga" e a GNR "está a tentar localizá-lo", disse a mesma fonte da Guarda, cerca das 10:15.

Por sua vez, fonte da Polícia Judiciária revelou que esta polícia de investigação criminal já foi informada do sucedido pela GNR e está a iniciar os trabalhos para apurar as circunstâncias em que ocorreu o alegado homicídio.

Para o local da ocorrência, foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por 10 viaturas dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).