Homem mata a mulher numa unidade psiquiátrica no Porto
Um homem matou a mulher, esta madrugada, no interior de uma unidade de saúde psiquiátrica na Estrada da Circunvalação, no Porto. O homem teria sido internado, ontem à noite, com um surto psicótico, e a esposa ficou a acompanhá-lo no quarto.
O homem disparou sobre a mulher e tentou suicidar-se, mas ficou com ferimentos no peito.
Foi de imediato socorrido no local e posteriormente transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia.
A Polícia Judiciária do Porto está a investigar o caso.