Homem mata a mulher numa unidade psiquiátrica no Porto

Um homem matou a mulher, esta madrugada, no interior de uma unidade de saúde psiquiátrica na Estrada da Circunvalação, no Porto. O homem teria sido internado, ontem à noite, com um surto psicótico, e a esposa ficou a acompanhá-lo no quarto.

O alerta foi dado perto das três da manhã.



O homem disparou sobre a mulher e tentou suicidar-se, mas ficou com ferimentos no peito.



Foi de imediato socorrido no local e posteriormente transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia.



A Polícia Judiciária do Porto está a investigar o caso.