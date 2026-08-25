Homem morre após assaltar condutor em Lisboa

Homem morre após assaltar condutor em Lisboa

Um homem suspeito de assaltar um condutor em Lisboa morreu durante a tentativa de fuga.

RTP /
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O assalto foi realizado por quatro pessoas em duas motas.

Um deles embateu numa carro, numa tentativa de parar a vitima que queria assaltar.

O assaltante terá ameaçado o condutor e o passageiro do veículo com uma arma de fogo.

Conseguiram roubar dois relógios Rolex e um fio valioso no total de 100 mil euros.

Depois do roubo, o condutor da viatura assaltada perseguiu as motas e acabou por atingir um dos motociclistas. Após o despiste, um dos passgeiros da mota caiu e morreu.

Os outros assaltantes fugiram do local do acidente e estão a monte.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.
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