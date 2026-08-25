Homem morre após assaltar condutor em Lisboa

O assalto foi realizado por quatro pessoas em duas motas.



Um deles embateu numa carro, numa tentativa de parar a vitima que queria assaltar.



O assaltante terá ameaçado o condutor e o passageiro do veículo com uma arma de fogo.



Conseguiram roubar dois relógios Rolex e um fio valioso no total de 100 mil euros.



Depois do roubo, o condutor da viatura assaltada perseguiu as motas e acabou por atingir um dos motociclistas. Após o despiste, um dos passgeiros da mota caiu e morreu.



Os outros assaltantes fugiram do local do acidente e estão a monte.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária.