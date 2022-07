Homem morre e mulher em estado grave após afogamento em praia do Porto

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o óbito do homem foi declarado no local, após o alerta ter sido dado às 11:16.

Fonte dos bombeiros de Matosinhos/Leça adiantou à Lusa que a morte ocorreu na praia localizada "por detrás do Edifício Transparente".

"À nossa chegada, já tinham sido retirados do mar pelo salvamento balnear das equipas da câmara, e estariam os dois em PCR [paragem cardiorrespiratória]", acrescentou.

A mulher, em estado grave, "foi encaminhada para a sala de emergências do hospital Pedro Hispano", em Matosinhos, disse à Lusa a mesma fonte.

Segundo informação recolhida no `site` da Proteção Civil, no local chegaram a estar sete operacionais e três viaturas.