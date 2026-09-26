Homem morre em despiste de trator no concelho de Castro Daire

Homem morre em despiste de trator no concelho de Castro Daire

Um homem morreu na sequência de um despiste de um trator que ocorreu durante a tarde de hoje no concelho de Castro Daire, anunciou fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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De acordo com a mesma fonte, "o trator agrícola despistou-se quando seguia em estrada" na povoação de Faifa, em Parada Ester, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

O alerta foi dado às 15:55, tendo estado no terreno os Bombeiros Voluntários de Castro Daire, a GNR de Castro Daire e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que chegou a acionar um helicóptero.

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