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Homem morre em despiste de trator no concelho de Castro Daire
Um homem morreu na sequência de um despiste de um trator que ocorreu durante a tarde de hoje no concelho de Castro Daire, anunciou fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.
De acordo com a mesma fonte, "o trator agrícola despistou-se quando seguia em estrada" na povoação de Faifa, em Parada Ester, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.
O alerta foi dado às 15:55, tendo estado no terreno os Bombeiros Voluntários de Castro Daire, a GNR de Castro Daire e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que chegou a acionar um helicóptero.