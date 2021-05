Homem morreu e estrada nacional foi cortada após colisão em Viana do Castelo

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro que ficou debaixo do camião.

O condutor do veículo pesado de transporte de mercadorias, de 54 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O alerta foi dado cerca das 12;57. A EN 203 está "totalmente cortada" desde as 13:30.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo disse à Lusa que "o camião virou e espalhou a carga na via".

Do acidente resultou ainda "a queda de um poste de eletricidade", sendo que já se encontra no local uma equipa da EDP para a sua reparação.

"O poste caiu em cima do camião", referiu a fonte.

São ainda desconhecidas as causas da colisão.

Ao local compareceram 15 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viana do Castelo, meios do INEM e a GNR.