Homem morto a tiro em Gondomar
Um homem morreu hoje, após ter sido baleado no pescoço, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
O alerta, segundo o INEM, foi dado pelas 13:10 tendo, à chegada dos meios ao local, o homem sido encontrado já morto e baleado no pescoço.
A fonte da PSP acrescentou que a vítima terá sido alvejada junto à zona de aspiração de um posto de abastecimento de combustível.
Ambas as fontes afirmaram desconhecer as circunstâncias em que o homem foi alvejado, bem como a identidade do ou dos suspeitos.
