Homem morto a tiro em Gondomar

O alerta, segundo o INEM, foi dado pelas 13:10 tendo, à chegada dos meios ao local, o homem sido encontrado já morto e baleado no pescoço.

A fonte da PSP acrescentou que a vítima terá sido alvejada junto à zona de aspiração de um posto de abastecimento de combustível.

Ambas as fontes afirmaram desconhecer as circunstâncias em que o homem foi alvejado, bem como a identidade do ou dos suspeitos.