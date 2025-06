Homem morto a tiro numa rixa em Moura

O alerta foi dado às 10:11 e para o local foram mobilizadas uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Moura, uma viatura do INEM e uma viatura da GNR, disse fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo.

A mesma fonte acrescentou que a Polícia Judiciária vai tomar conta da investigação.

O Comando Territorial de Beja da GNR não adiantou à Lusa informações sobre a ocorrência.