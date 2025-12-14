Homem próximo de Embaló. PJ detém suspeito de branqueamento e malas com cinco milhões de euros

(em atualização)





Em comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que a detenção ocorreu "esta madrugada" de domingo no Aeroporto Militar de Figo Maduro. A RTP apurou que se trata de Tito Gomes Fernandes, empresário próximo de Sissoco Embaló.





A ação conjunta com a Autoridade Tributária resultou na detenção de "um um cidadão estrangeiro, proveniente de um voo da Guiné-Bissau", indiciado pela prática dos crimes de "contrabando e de branqueamento de capitais".





Na origem das diligências realizadas pela PJ durante toda a noite e madrugada esteve uma denúncia anónima.





Segundo a PJ, o suspeito transportava cerca de cinco milhões de euros em numerário.





O voo, proveniente de Bissau, estava inicialmente classificado como sendo militar. Depois, de Lisboa, seguiria para Beja.



"Posteriormente, verificou-se que a natureza do voo e o seu final eram distintos do inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas", acrescenta a Polícia Judiciária.





O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.