Homem que matou a ex-namorada em Matosinhos condenado a 25 anos de prisão

A 06 de junho de 2024, o homicida, que está em prisão preventiva, deslocou-se no seu carro até ao local de trabalho da ex-companheira, em Matosinhos, esperou que saísse e começasse a caminhar pelo passeio.

A mulher estava a caminhar quando este "acelerou fortemente", subiu o passeio e embateu com o carro contra ela, projetando-a para a estrada.

"De seguida, por sete vezes (em manobras de avanços e recuos) o arguido passou com os rodados do veículo por cima do corpo da vítima, com especial incidência na zona da cabeça, provocando-lhe a morte", recorda a acusação.