Homem que matou namorada em Mafra fica em prisão preventiva

O crime aconteceu na quarta-feira e, aos crimes de homicídio qualificado e de violência doméstica pela morte da mulher, o agora detido é indiciado por outros dois crimes de ameaça agravada por ter ameaçado de morte a sua mãe, que terá assistido ao homicídio.

Segundo a nota publicada pela PGR, "no interior de um apartamento, em Mafra, o arguido muniu-se de uma faca e com a mesma desferiu golpes na zona do abdómen da namorada, causando-lhe a morte".

Segundo adiantou à Lusa fonte da GNR, o alerta foi dado pelas 18:25 para um crime em contexto de violência doméstica, em que a vítima tinha 35 anos e o homem tem 40 anos.

Presente a primeiro interrogatório, o Ministério Público pediu a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva -, tendo o tribunal concordado.

A investigação está a cargo da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) de Sintra do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.