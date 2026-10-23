Homem que matou namorada em Mafra fica em prisão preventiva
O homem que esfaqueou a namorada, em contexto de violência doméstica, em Mafra, no distrito de Lisboa, ficou em prisão preventiva, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).
O crime aconteceu na quarta-feira e, aos crimes de homicídio qualificado e de violência doméstica pela morte da mulher, o agora detido é indiciado por outros dois crimes de ameaça agravada por ter ameaçado de morte a sua mãe, que terá assistido ao homicídio.
Segundo a nota publicada pela PGR, "no interior de um apartamento, em Mafra, o arguido muniu-se de uma faca e com a mesma desferiu golpes na zona do abdómen da namorada, causando-lhe a morte".
Segundo adiantou à Lusa fonte da GNR, o alerta foi dado pelas 18:25 para um crime em contexto de violência doméstica, em que a vítima tinha 35 anos e o homem tem 40 anos.
Presente a primeiro interrogatório, o Ministério Público pediu a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva -, tendo o tribunal concordado.
A investigação está a cargo da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) de Sintra do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.