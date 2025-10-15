Homem suspeito da morte de turista em Cascais ouvido pela PJ

Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Cascais. As autoridades suspeitas do envolvimento de três homens.O principal suspeito está já nas instalações da Polícia Judiciária. Está a ser interrogado enquanto se efetuam todas as diligências de prova. A ordem de detenção só será dada depois disso.Um dos jovens faleceu no local e o outro sofreu ferimentos provocados por uma arma branca. Foi já operado e encontra se em situação estável.A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.