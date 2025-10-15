País
Homem suspeito da morte de turista em Cascais ouvido pela PJ
Está a ser ouvido na Polícia Judiciária um homem suspeito da morte de um turista norte-americano, em Cascais, na última madrugada.
Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Cascais. As autoridades suspeitas do envolvimento de três homens.
O principal suspeito está já nas instalações da Polícia Judiciária. Está a ser interrogado enquanto se efetuam todas as diligências de prova. A ordem de detenção só será dada depois disso.
Um dos jovens faleceu no local e o outro sofreu ferimentos provocados por uma arma branca. Foi já operado e encontra se em situação estável.
A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.
O principal suspeito está já nas instalações da Polícia Judiciária. Está a ser interrogado enquanto se efetuam todas as diligências de prova. A ordem de detenção só será dada depois disso.
Um dos jovens faleceu no local e o outro sofreu ferimentos provocados por uma arma branca. Foi já operado e encontra se em situação estável.
A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.