Homem terá esfaqueado filho da ex-namorada e morrido em explosão

A RTP apurou que o homem terá esfaqueado e matado o filho da ex-namorada, que também terá agredido antes. O agressor acabou por morrer a seguir, numa explosão que o próprio terá provocado.



De acordo com as informações do Comando Sub-regional do Médio Tejo, a mulher terá sido agredida pelo ex-namorado. Pouco depois, o homem barricou-se em casa com o filho da ex-namorada, um rapaz de 13 anos. As autoridades indicam que a criança terá sido agredida e esfaqueada.



O primeiro alerta terá sido dado por volta das 12h20. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.



No local estão vários operacionais do INEM e da GNR. A mulher e mãe da criança está neste momento em observação.

