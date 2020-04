Homenagem aos profissionais de Saúde. "É da mais elementar justiça"

A PSP, a Guarda Nacional Republicana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Marítima, as Polícias Municipais e os Corpos de Bombeiros, assim como o INEM e a Cruz Vermelha, juntaram-se para uma homenagem aos profissionais de Saúde da primeira linha no combate à pandemia.