Homicida em Braga. Suspeito preparava-se para fugir do país

A Polícia Judiciária deteve o principal suspeito da morte de um jovem de 19 anos, à porta do bar Académico, em Braga. É um homem de 27 anos sobre o qual recaem as suspeitas de crime de homicídio qualificado, com utilização de arma branca.

A PJ de Braga refere em comunicado que "por motivos ainda não totalmente esclarecidos, elementos de dois grupos distintos foram expulsos do Bar após uma discussão".



No exterior envolveram-se em confrontos e o suspeito, agora detido, terá esfaqueado mortalmente o jovem. O agressor estava numa zona isolada do interior do país e preparava-se para fugir para o estrangeiro.



Vai ser presente ao Tribunal de Vila Nova de Famalicão.