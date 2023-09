Homicídio de Igor Silva conhece decisão instrutória

O Tribunal Criminal do Porto procede esta sexta-feira à leitura da decisão instrutória do caso do homicídio de Igor Silva, o adepto morto em confrontos junto ao Estádio do Dragão durante os festejos do campeonato 2021/22.

O principal suspeito, um jovem de 19 anos, empregado de limpeza e sem antecedentes criminais, foi detido no dia a seguir ao crime e ficou em prisão preventiva.



O pai do jovem também foi constituído arguido por agressões à vítima.



Segundo fonte policial, a morte de Igor Silva, de 26 anos, deveu-se a “questões pessoais” entre a vítima e o agressor.



A mesma fonte esclareceu que o episódio de violência “não se tratou de disputa de territórios, nem de guerras entre 'gangues' armados, nem teve a ver com futebol”, acrescentando que, durante as agressões, não foram usadas armas de fogo, apenas a faca que o arguido usou para esfaquear mortalmente a vítima.