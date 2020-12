Homicídio de ucraniano. Três inspetores do SEF em prisão domiciliária

Ihor Homenyuk chegou a Lisboa a 10 de Março com visto de turista mas alegadamente com a intenção de vir trabalhar. É retido no Centro de Instalação Temporária do SEF durante dois dias, onde é alvo de maus tratos com um grau de violência que levam à sua morte.



Três inspetores do SEF estão indiciados por homicídio qualificado. A Inspeção Geral da Administração Interna revela que há pelos menos 12 pessoas envolvidas na morte e no encobrimento do cidadão ucraniano.



Agora demitiu-se a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O Ministério da Administração Interna indica que o SEF está a ser reestruturado.