Homicídio por omissão. Mais cinco acusados no caso da morte de Ihor Homeniuk

Há mais acusados no processo da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk. O Ministério Público acusa agora cinco novos arguidos, incluindo o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Lisboa, dois inspetores e dois seguranças. Em causa estão crimes de homicídio por omissão, denegação de justiça e sequestro.