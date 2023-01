Hortas biológicas no Convento dos Capuchos em Sintra

Foto: Parques de Sintra

O projeto convida a lavrar a terra que já foi cuidada pelos frades Franciscanos, no século XVI. A ideia partiu da Parques de Sintra que, depois de vasculhar os livros de história, resolveu avançar com um projeto inédito para a criação de hortas biológicas no Convento dos Capuchos.