Hospitais da margem sul do Tejo reunem para definir escalas no verão

No fim-de-semana as urgências da Obstetricia no Hospital de Setúbal estiveram fechadas.



E podem voltar a encerrar 21 dias nos meses de verão.



Para evitar problemas nos serviços os Hospitais de Almada, Barreiro-Montijo e Setúbal agendaram uma reunião de urgência para definir as escalas no verão.