Hospitais de Almada, Barreiro e Setúbal coordenam-se para evitar fechos simultâneos

Depois de 24 horas de encerramento total das urgências de obstetrícia, o problema está para já resolvido no Hospital de Setúbal. Mas, segundo aviso do director do serviço, haverá pelo menos 21 dias durante o verão de encerramento total, se as escalas não forem preenchidas entretanto.