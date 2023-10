Hospitais de Aveiro e Tondela-Viseu com encerramento de serviços

A dificuldade em completar as escalas é a justificação invocada pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga devido à adesão dos cirurgiões gerais ao movimento da recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias.Em Viseu, há também transtornos nos primeiros dias de novembro.Durante 12 dias fecha a urgência para a via verde coronária e há ainda o fecho, no período noturno, dos serviços de cirurgia geral e ortopedia.Os enfermeiros acusam o Centro Hospitalar Tondela-Viseu de discriminação, por não estar a ser contabilizado o tempo de serviço prestado pelos profissionais em outras unidades para efeitos de progressão de carreira.





Reportagem de Joaquim Reis.