Hospitais de Coimbra consideram positiva a integração de mais duas unidades

"A decisão da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de integrar o Hospital Arcebispo João Crisóstomo (Cantanhede) e o Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais no CHUC é vista como positiva por todas as entidades envolvidas", referiu à agência Lusa Carlos Santos.

Segundo o administrador, "esta decisão decorre da necessidade de empresarializar os hospitais do setor público administrativo, sendo que o modelo mais adequado se afigura ser a integração no Centro Hospitalar de referência na região".

O CHUC já desenvolve diversos projetos clínicos com as duas unidades de saúde, "sendo esta integração uma oportunidade não só para o desenvolvimento desses projetos, como também para a criação de mais sinergias, com a garantia da manutenção de uma relação de proximidade com as populações que servem", sublinhou Carlos Santos.

"O CHUC e os conselhos diretivos do Hospital Arcebispo João Crisóstomo e do Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais estão a trabalhar em conjunto com a direção executiva do SNS e alinhados quanto aos objetivos estratégicos do processo", salientou.

No sábado, a direção executiva do SNS adiantou que tinha iniciado a elaboração do plano de negócios para integrar no CHUC o Hospital de Cantanhede e o Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, "visando aumentar o acesso e a eficiência".

De acordo com aquela entidade, os processos, que têm por objetivo a proximidade e integração de cuidados, bem como a autonomia das organizações, deverão estar terminados no primeiro semestre de 2023.