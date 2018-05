Hospitais de Coimbra investem na última geração de equipamentos de tomografia

Lusa15 Mai, 2018, 12:54 | País

"Trata-se de uma geração disruptiva de equipamentos de Tomografia Computorizada, cujo último modelo foi lançada no Congresso da Radiological Society of North America, em dezembro de 2017", explica um comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Esta nova geração de equipamentos "está altamente focada na experiência do paciente, através do conceito 'mobile workflow', que permite aos profissionais de saúde programar todo o exame ao lado do paciente, maximizando assim a atenção no seu acompanhamento".

Segundo o comunicado, outra das inovações do equipamento passa pela utilização da tecnologia 'Recon&GO', que "automatiza toda a rotina de pós-processamento de imagens, aumentando assim a produtividade, disponibilizando de imediato imagens 2D e 3D para o diagnóstico médico".

"Está também equipado com tecnologias inovadoras, de que é exemplo o 'Tin Filter', destinado a reduzir consideravelmente a dose de radiação-X, por exemplo nos exames de tórax, aumentando a segurança dos pacientes e criando melhores condições para a detecção precoce do cancro do pulmão, com doses até 10 vezes mais baixas", segundo os primeiros resultados obtidos com este equipamento no CHUC.

De acordo com a unidade hospitalar, o equipamento de Tomografia Computorizada "traz ainda vantagens adicionais em relação às versões anteriores desta plataforma, em particular capacidades acrescidas para o diagnóstico avançado nas áreas cardiovascular e de trauma, com um conjunto de aplicações de 'software' inovadoras".

"Em síntese, o novo equipamento significa mais qualidade, maior segurança e mais humanização nos cuidados de saúde prestados nestas áreas", sublinha o CHUC, que destaca a aposta na inovação no Serviço de Imagem Médica.