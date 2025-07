Foto: Nuno Patrício - RTP

Esta segunda-feira há duas urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas. São as dos Hospitais do Barreiro e de Santarém.

A informação está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde.



No Hospital de Setúbal, as urgências de obstetrícia vão enfrentar fortes constrangimentos este mês.



Até dia 17 estão encerradas e quinta-feira reabrem com limitações, pelo menos até ao final do mês.