Hospitais do SNS com listas de espera de 250 mil doentes

Falo-lhe dos doentes não Covid, que eram e são urgentes, mas que continuam à espera.



Nas últimas semanas, o número de consultas diminuiu nos cuidados de saúde primários e nos hospitais.



O ministério da Saúde confirma que, até março, foram feitas pouco mais de três mil consultas, menos 5,7 por cento do que no mesmo período do ano passado.



O número de cirurgias também caiu 5,3 por cento. Em lista de espera há agora quase 250 mil doentes.



As histórias mais trágicas chegam-nos de doentes oncológicos.