Hospitais pedem simulacros de apagões e SNS estuda capacidade das infraestruturas

Em declarações à RTP Antena 1, o presidente da associação defende que os hospitais deviam simular "períodos mais prolongados" que o apagão de há um ano. Defende também que falta um plano que ponha em sintonia hospitais, centros de saúde e Proteção Civil."Mais do que a infraestrutura, faltou, quando foi o apagão,", diz Xavier Barreto, sublinhando que "".O responsável afirma que tem de ser o Governo a dar estes passos, depois de constatar que a gestão de equipas hospitalares "foi muito difícil" e que, na altura, havia várias dúvidas.", em aspetos como as atividades que param e continuam, juntamente com a referida articulação.Entre equipas, Xavier Barreto lembra a dificuldade das comunicações - um problema que já tinha sido reconhecido pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde como a "fragilidade maior".Álvaro Santos Almeida afirmou em março, na Assembleia da República, que o Ministério da Saúde tem um grupo de trabalho para "resolver esse problema", contando com contributos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE SNS).Em resposta aos deputados, adiantou: "Posso dizer que o grupo de trabalho já apresentou um plano ao Governo de como estabelecer uma rede de comunicações alternativa para o Serviço Nacional de Saúde, mas que, tanto quanto eu sei, o Governo quer resolver esse problema a nível central, para além do SNS, e por isso é que não lhe posso dizer muito mais do que isso".Já a DE SNS, não explicou se foi criada no último ano alguma rede de redundância que permita manter a comunicação entre profissionais nos hospitais, mesmo que provisória. Respondeu antes, por escrito, que, "com a missão de".Entre os objetivos previstos está a resposta a dar perante "interrupções prolongadas nos serviços essenciais", em aspetos como o fornecimento de energia elétrica, as comunicações e o abastecimento de água.