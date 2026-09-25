Hospitais privados contra redução de 10% nos tratamentos oncológicos pagos pela ADSE

Hospitais privados contra redução de 10% nos tratamentos oncológicos pagos pela ADSE

Os hospitais privados estão contra as novas tabelas da ADSE, que prevêem uma redução de dez por cento a comparticipação dada aos beneficiários deste subsistema de saúde nos tratamentos oncológicos. Mas asseguram que os cuidados de saúde a estes doentes não estão em causa.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: RTP c/ Unsplach

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Uma garantia deixada na rádio pública por Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada.

Uma nova tabela que está prevista entrar em vigor a partir de 1 de outubro, mas que os privados contestam. Óscar Gaspar pede explicações adicionais aos responsáveis da ADSE sobre a decisão anunciada há cerca de um mês.

O preço de venda hospitalar (PvH) é negociado entre o infarmed e o Serviço Nacional de Saúde e não é público.

A RTP Antena 1 tentou contactar a ADSE para tentar obter explicações adicionais, mas sem sucesso.

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