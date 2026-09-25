Hospitais privados contra redução de 10% nos tratamentos oncológicos pagos pela ADSE

Uma garantia deixada na rádio pública por Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada.Uma nova tabela que está prevista entrar em vigor a partir de 1 de outubro, mas que os privados contestam. Óscar Gaspar pede explicações adicionais aos responsáveis da ADSE sobre a decisão anunciada há cerca de um mês.O preço de venda hospitalar (PvH) é negociado entre o infarmed e o Serviço Nacional de Saúde e não é público.A RTP Antena 1 tentou contactar a ADSE para tentar obter explicações adicionais, mas sem sucesso.