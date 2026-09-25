País
Hospitais privados contra redução de 10% nos tratamentos oncológicos pagos pela ADSE
Os hospitais privados estão contra as novas tabelas da ADSE, que prevêem uma redução de dez por cento a comparticipação dada aos beneficiários deste subsistema de saúde nos tratamentos oncológicos. Mas asseguram que os cuidados de saúde a estes doentes não estão em causa.
Uma garantia deixada na rádio pública por Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada.
Uma nova tabela que está prevista entrar em vigor a partir de 1 de outubro, mas que os privados contestam. Óscar Gaspar pede explicações adicionais aos responsáveis da ADSE sobre a decisão anunciada há cerca de um mês.
O preço de venda hospitalar (PvH) é negociado entre o infarmed e o Serviço Nacional de Saúde e não é público.
A RTP Antena 1 tentou contactar a ADSE para tentar obter explicações adicionais, mas sem sucesso.
Uma nova tabela que está prevista entrar em vigor a partir de 1 de outubro, mas que os privados contestam. Óscar Gaspar pede explicações adicionais aos responsáveis da ADSE sobre a decisão anunciada há cerca de um mês.
O preço de venda hospitalar (PvH) é negociado entre o infarmed e o Serviço Nacional de Saúde e não é público.
A RTP Antena 1 tentou contactar a ADSE para tentar obter explicações adicionais, mas sem sucesso.