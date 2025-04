Hospitais privados limitam atividade a cuidados urgentes

Fonte da Luz Saúde adiantou à Lusa que o grupo decidiu suspender toda a atividade de ambulatório - consultas e exames programados - até ao final do dia e que os utentes estavam a ser avisados desses adiamentos.

"Os hospitais da rede Hospital da Luz mantêm-se a funcionar para urgências e atividade crítica, como cirurgias urgentes e tratamentos oncológicos", adiantou a mesma fonte, que pede aos utentes para, antes de se dirigirem aos serviços de atendimento urgente, ligarem para a Luz 24, com o número 217104424.

Na sua página na internet, o grupo CUF também avançou que, devido à falha generalizada de energia elétrica que está a afetar o país, a atividade programada nos centros de saúde, clínicas e hospitais está temporariamente suspensa.

O grupo explicou que esta medida tem o objetivo de garantir a prestação de cuidados de saúde urgentes e críticos.

"A situação está a ser acompanhada de forma contínua e será reavaliada ao final do dia, com o objetivo de retomar as atividades assim que as condições estejam restabelecidas", adiantou a CUF no seu `site`.