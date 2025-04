Hospitais que pratiquem episiotomias injustificadas vão ser penalizados

A presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher, na Gravidez e Parto, Sara do Vale, ouvida pela Antena 1, considera que esta não é uma vitória total, pois vão continuar a ser feitas estas intervenções cirúrgicas “intrusivas”.





A episiotomia é um procedimento cirúrgico que consiste num corte no períneo, na região entre a vagina e o ânus.





Este ato cirurgico é realizado no final do parto para facilitar a saída do bebé.

Ainda assim é um passo em frente, visto que agora todos os procedimentos, fora do plano de nascimento, têm de ficar registados e justificados pelos profissionais de saúde, explica Sara do Vale.