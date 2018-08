Partilhar o artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C Imprimir o artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C Enviar por email o artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C Aumentar a fonte do artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C Diminuir a fonte do artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C Ouvir o artigo Hospitais registam atrasos na distribuição de medicamentos a doentes com hepatite C