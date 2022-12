Hospitais Setúbel e Barreiro. Urgências vão funcionar alternadamente

As urgências de ginecologia/obstetrícia do centro hospitalar Barreiro/Montijo e Setúbal vão funcionar alternadamente no natal e ano novo. O hospital Garcia de Orta em Almada vai manter-se sempre aberto. Os autarcas de Setúbal, Sesimbra e Palmela consideram estes modelo insuficiente para evitar problemas nos hospitais durante a época festiva.