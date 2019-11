Hospitais suspendem a utilização de desinfetantes contaminados

A bactéria afeta sobretudo doentes com o sistema imunitário debilitado e com patologias do foro respiratório.



A empresa francesa foi encerrada, em Portugal, o Infarmed aguarda a lista de clientes afetados e vai emitir uma circular.



Até ao momento, não há registo de doentes infectados pela bactéria detetada no produto.