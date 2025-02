Hospital Amadora-Sintra deteta cada vez mais casos de mutilação genital feminina

Quando o hospital começou a registar dados, em 2015, só tinha um caso. Em 2016 registaram-se cinco casos, mas em 2017 foram 17.







Os números cresceram ao longo dos anos, graças à formação do pessoal de saúde que agora está mais bem preparado para detetar os casos. No ano passado foram detetados 62 casos de mutilação genital feminina na Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra.

As mulheres vítimas desta prática cujos casos foram detetados tinham até 36 anos de idade, até porque. Os países de onde estas mulheres eram provenientes eram a Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Senegal, Gâmbia, Nigéria, e Cabo Verde.Nesta reportagem no hospital,Assinala-se esta quinta-feira o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e o objetivo é sensibilizar a sociedade para a erradicação desta prática, que pode afetar a saúde física e psicológica das mulheres.