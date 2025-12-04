País
Hospital Amadora-Sintra. Doentes urgentes com espera de 18 horas na urgência geral
Pelas 16h05, o tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Amadora-Sintra era de 18 horas e 34 minutos. A demora deve-se a uma maior afluência de casos complexos, adiantou a instituição.
De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os doentes urgentes (com pulseira amarela) do Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) aguardavam em média 18 horas e 34 minutos.
Às 16h05, estavam 60 doentes urgentes a aguardar observação naquela unidade de saúde.
Os doentes pouco urgentes (pulseira verde), no total 62 doentes, aguardavam em média 5 horas e 24 minutos no mesmo hospital.
Contactado pela agência Lusa, fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra explicou que o hospital tem registado afluência acima acima do habitual ao serviço de urgência geral.
"Muitos destes doentes apresentam patologias crónicas descompensadas que requerem uma avaliação clínica mais detalhada e um maior tempo de observação e permanência no serviço", adiantou a mesma fonte, que aponta também paa a maior incidência de doenças respiratórias.
O Hospital Garcia de Orta, em Almada, também apresenta tempos médios de espera elevados, com 37 doentes urgentes a aguardar, às 16h00, seis horas e dez minutos para primeira observação.
Já os doentes muito urgentes (dois doentes) esperavam 44 minutos pelas 16h00.