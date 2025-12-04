Hospital Amadora-Sintra. Doentes urgentes com espera de 18 horas na urgência geral

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os doentes urgentes (com pulseira amarela) do Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) aguardavam em média 18 horas e 34 minutos.





Às 16h05, estavam 60 doentes urgentes a aguardar observação naquela unidade de saúde.





Os doentes pouco urgentes (pulseira verde), no total 62 doentes, aguardavam em média 5 horas e 24 minutos no mesmo hospital.





Contactado pela agência Lusa, fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra explicou que o hospital tem registado afluência acima acima do habitual ao serviço de urgência geral.





"Muitos destes doentes apresentam patologias crónicas descompensadas que requerem uma avaliação clínica mais detalhada e um maior tempo de observação e permanência no serviço", adiantou a mesma fonte, que aponta também paa a maior incidência de doenças respiratórias.





O Hospital Garcia de Orta, em Almada, também apresenta tempos médios de espera elevados, com 37 doentes urgentes a aguardar, às 16h00, seis horas e dez minutos para primeira observação.





Já os doentes muito urgentes (dois doentes) esperavam 44 minutos pelas 16h00.



