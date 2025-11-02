Hospital Amadora-Sintra. Doentes urgentes com tempo de espera acima das 24 horas

Segundo a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos, o tempo médio de espera para doentes urgentes era de 17 horas e 20 minutos pelas 20h30.





Os doentes muito urgentes aguardam em média 9 minutos e os doentes pouco urgentes 3 horas e 27 minutos.





Durante a manhã o período de espera para doentes urgentes chegou às 20 horas, situação que se agravou durante a tarde. Pelas 18h00, os doentes considerados urgentes - com pulseira amarela - tinham um tempo de espera de 1 dia e 55 minutos.





Já a espera para os doentes muito urgentes (laranja) chegou às duas horas e 50 minutos. Para os utentes pouco urgentes (pulseira verde), o tempo de espera é de duas horas e 59 minutos.

Contactada pela RTP, a direção do hospital explica que faltaram médicos que estavam escalados para este domingo, mas também que houve situações clínicas mais complicadas que provocaram atrasos nos tempos de espera.





"O perfil dos atendimentos, com vários casos de doentes emergentes que necessitaram de ser reanimados, mobilizou durante algum tempo os profissionais de serviço", adianta.

O hospital apela aos utentes para que contactem a linha SNS24 (808 24 24 24) antes de se dirigirem à urgência hospitalar de modo a evitarem deslocações desnecessárias.